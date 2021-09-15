الكيلاني تجتمع بمدراء الجهات التابعة للوزارة لبحث سير أعمال جهاتهم والصعوبات التي تواجههم

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” يوم أمس الثلاثاء مع المدراء العامون للجهات التابعة للوزارة، حيث أكدت في بداية الاجتماع على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات للتعرف على سير عمل كافة الجهات التابعة للوزارة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها وهي فرصة للاستماع إلى مقترحات القائمين عليها من أجل المضي قدما بالعمل وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها.

وأضافت مؤكدة على حرص الوزارة التام لدعم كافة الجهود المبذولة، ومنوهة في هذا الصدد إلى أهمية التعاون والتنسيق والتواصل الدائم والمستمر بين كافة الجهات من أجل توحيد الجهود وصولا إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للشرائح والفئات المعنية.

حيث قدم المدراء نبذة عن سير أعمال جهاتهم والصعوبات التي تواجههم واقتراحاتهم بالخصوص مؤكدين حرصهم التام على بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

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