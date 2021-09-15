اللافي يبحث مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي علاقات التعاون وآليات تفعيل اتفاقية تشجيع الاستثمار

روما 15 سبتمبر 2021 ( وال )- التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالعاصمة الإيطالية روما الأربعاء، وزير التنمية الاقتصادية، “جانكارلو جورجيتي”، بحضور السفير الليبي لدى إيطاليا.

وتم خلال اللقاء بحث آليات تفعيل اتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2000، وإعادة جدولة ديون الشركات الإيطالية على الدولة الليبية.

حيث طالب الجانب الليبي أن تتم في إطار سياسي وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأن يعيد الجانب الإيطالي تقيم المخاطر أسوة بدول أخرى لديها ديون على ليبيا، وهو ما سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الإيطالية بشكل أفضل.

وأشار اللافي إلى أن اتفاقية الصداقة الموقعة في العام 2008، تشمل إنشاء طريق سريع يربط رأس اجدير بمساعد، وكذلك تطوير المرافق الصحية في ليبيا. – داعيا إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة تعيد النظر في ديون الشركات الإيطالية على الدولة الليبية. (وال)

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