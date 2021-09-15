خاص..تداول المالية تكشف عن تمكن فريقها من إنشاء أول مركز تخصيص بطاقات بمعايير PCI مرخص من شركة ماستركارد..وتوضح

قال مدير الأمني لمركز تخصيص وترميز البطاقات التابع لمجموعة تداول المالية “إبراهيم غيث” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: تمكن فريق مجموعة تداول المالية، و هو فريق عمل ليبي، من إنشاء اول مركز تخصيص بطاقات بمعايير PCI مرخص من شركة ماستركارد، ويعتبر هذا المركز هو الأول من نوعه في ليبيا و يعود ذلك للمتطلبات و الشروط المعقدة جدًا و القوانين الصارمة التي تحكم سير العمل في هذا المجال.

وبحسب ما ماقاله “غيث” فإن مجموعة تداول المالية قد تحصلت على الترخيص في أول تدقيق و لم تضطر للخضوع لتدقيق ثانٍ حيث أن هذا يدل على تفاني فريق العمل في الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدقيقة للحصول على هذا الترخيص.

وتابع بالقول: لا يوجد الكثير من مراكز التخصيص حول العالم و ذلك نظرًا للمتطلبات و الشروط المتعلقة بالإجراءات الأمنية لهذه المراكز.

وأفاد ان الإجراءات الأمنية سواء كانت من الناحية التقنية و السيبرانية او الاجراءات المتعلقة بالمنشآت و المباني التي يوجد بها مراكز تخصيص، هي إجراءات ضرورية لحماية بيانات مستخدمي تلك البطاقات وفي مركز مجموعة تداول المالية تم تطبيق أحدث التقنيات والأجهزة بإلإضافة لإجراءات الآمن السيبراني المتعلقة بالمنشأة وذلك لضمان الامتثال للمعايير العالمية المطلوبة لحماية بيانات المستخدمين.

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