وزارة المواصلات تبحث توقيع شراكات اقتصادية مع الجانب المصري

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي مع وزير النقل المصري كامل الوزير، الاستعداد لتوقيع اتفاقيات موسعة في مجال النقل وإعادة الإعمار مع الجانب المصري.

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بالقاهرة، حيث استعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون في عدد من مجالات النقل وتطوير منفذي السلوم وامساعد، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين، والاستعداد لتوقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري يتركزان حول البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث البحري.

من جانبه أكد “كامل الوزير”، استعداد وزارته لدعم الجانب الليبي بالمهندسين والمختصين، والإشراف على تنفيذ المشاريع المقترحة.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت نيتها توقيع اتفاقيات تعاون مشترك، وإشراك الجانب المصري في ملف إعادة الإعمار وسط زخم لافت تشهده العلاقة بين البلدين.

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