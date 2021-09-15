الوطنية للنفط تعلن عن إستئناف عمليات تصدير الخام بميناء الحريقة النفطي وإنهاء الإعتصام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء عن إستئناف عمليات تصدير الخام بميناء الحريقة النفطي بعد إنهاء مجموعة من الشباب إعتصامهم داخل الميناء والذي إستمر لأيام.

حيث جاء ذلك إثر اجتماع تم عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ومدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة وممثل عن الشباب المعتصمين بالميناء .

كما استمعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى كافة مطالب الشباب الخرجين المعتصمين، وكذلك المتمثلة في سعيهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

ومن جهتها أبدت المؤسسة تفهمها لمشروعية المطالب ، وتحفظها للوسيلة التي تم التعبير بها عن مطالبهم، موضحة للشباب العواقب الفنية والاقتصادية الكبيرة لاقفال النفط.

وفي الختام أكدت المؤسسة دعمها الكامل للمطالب السلمية وحرصها على توفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء الشباب وغيرهم من الخريجين بكافة ربوع الوطن، وذلك خلال برامج إعداد وتأهيل الخريجين الذي تشرف إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة.

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