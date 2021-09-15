الشنطي يجتمع مع فروع الإدارات الهيئة بترهونة لمناقشة إعتماد منظومة الأعمال الرقابية المطوَّرة الحديثة

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي ” اليوم الأربعاء، مع مديري الفروع والإدارات العامة الرقابية والفنية والمكاتب بفرع الهيئة ترهونة.

تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة، وكذلك محور البناء المؤسسي، ومنظومة الأعمال الرقابية والاستعدادات النهائية لإصدار قرار العمل بالمنظومة المطوَّرة الحديثة واعتمادها كجزء من أدوات العمل الرقابي، وبالإضافة إلى الوقوف على آخر مستجدَّات إصدار التقرير السّنويّ للهيئة.

كما تم أيضاً مناقشة الاحتياجات الأساسيّة للفروع وسبل تطويرها لمواكبة تنفيذ الخطة الاستراتيجيّة والتّشغيليّة للهيئة والإيفاء بمستلزمات تنفيذها.

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