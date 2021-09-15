الشنطي يجتمع مع فروع الإدارات الهيئة بترهونة لمناقشة إعتماد منظومة الأعمال الرقابية المطوَّرة الحديثة

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي ” اليوم الأربعاء، مع مديري الفروع والإدارات العامة الرقابية والفنية والمكاتب بفرع الهيئة ترهونة.
تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة، وكذلك محور البناء المؤسسي، ومنظومة الأعمال الرقابية والاستعدادات النهائية لإصدار قرار العمل بالمنظومة المطوَّرة الحديثة واعتمادها كجزء من أدوات العمل الرقابي، وبالإضافة إلى الوقوف على آخر مستجدَّات إصدار التقرير السّنويّ للهيئة.
كما تم أيضاً مناقشة الاحتياجات الأساسيّة للفروع وسبل تطويرها لمواكبة تنفيذ الخطة الاستراتيجيّة والتّشغيليّة للهيئة والإيفاء بمستلزمات تنفيذها.
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