الليبية للاستثمار تخسر قرابة مئات الملايين من اليورو والكويت تطالب بالتعويض موقع فرنسي يكشف مزيدا من التفاصيل

قال موقع the Africa report الفرنسي إن المعركة مستمرة بين مجموعة الخرافي الكويتية والمؤسسة الليبية للاستثمار إلى هذا اليوم أمام محكمة النقض في باريس حيث من المؤكد قد ينتهي الأمر بالمؤسسة الليبية للاستثمار بخسارة مئات الملايين من اليورو.

وأضاف الموقع إن هذه قضية ملحة بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار كما أن هناك 150 مليون يورو من سندات دين المودعة لدى Société Générale وعدة مئات الملايين من اليورو من الأوراق المالية المودعة لدى بنك BIA.

تأمل مجموعة الخرافي الكويتية في تأكيد الحجز الذي حصلت عليه عام 2013 ، بعد أن حكمت محكمة التحكيم المصرية لصالحها.

وطالبت مجموعة الخرافي الكويتية بتعويض بنحو مليار دولار بعد إلغاء مشروع عقاري في منطقة جنزور، كان هذا لأن العقد الموقع مع الدولة الليبية في عام 2006 لم يتم الانتهاء منه إلى هذا الوقت وفقا للموقع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية