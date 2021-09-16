كل ما تريد معرفته عن سلسلة آيفون 13.. وأسعار الأجهزة بالليبي

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن أحدث هواتفها سلسلة آيفون 13 المكونة من أربعة أجهزة مختلفة مثلما فعلت العام الماضي في سلسلة iPhone 12.

ويأتي على رأس السلسلة، العملاق ايفون 13 برو ماكس الذي يضم شاشة مقاس 6.7 إنش من نوع OLED بمعدل تحديث شاشة 120 هيرتز وهو أول هاتف للشركة يدعم معدل التحديث العالي، دقة الشاشة 1248×2778 بكسل، بكثافة 457 بكسل بالإنش، أبعاد الهاتف 160.8 × 78.1 وبسمك 7.6 ملم، بينما يبلغ وزنه 240 جرامًا.

واعتمدت آبل على تقنية LTPO التي تمنح الهاتف إمكانية تغيير معدل تحديث الشاشة من 0 إلى 120 هيرتز حسب المحتوى المعروض، وهي تقنية استخدمتها شركة سامسونج منذ أكثر من عام، كما أكدت آبل أن حجم النوتش في الشاشة أصغر بنسبة 20% من النسخ السابقة وتحديدًا من آيفون اكس.

لم يختلف التصميم كثيرًا عن العام الماضي، حيث يتكون من واجهة أمامية وخلفية من الزجاج من صناعة شركة Corning وإطارات من الستانلس ستيل.

يعمل الهاتف بمعالج آبل الجديد A15 Bionic بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت لأول مرة في هواتف آبل، وذاكرة تخزين داخلية 128 – 256 – 512 جيجابايت ولأول مرة استخدمت الشركة ذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة كلها بدقة 12 ميجابكسل مع اختلاف الاستخدام، الأساسية بفتحة عدسة 1.5 تدعم التثبيت البصري عن طريق تقنية sensor-shift، الثانية تيليفوتو بفتحة عدسة 2.8 تدعم التقريب البصري حتى 3x، الثالثة والأخيرة ذات زاوية رؤية واسعة جدًا 120 درجة بالإضافة إلى مستشعر LiDAR ToF للعمق والعزل.

الكاميرا الأمامية؛ بدقة 12 ميجابكسل أيضًا، ومستشعر 3D ،ويدعم الهاتف التقاط مقاطع فيديو بدقة 4k كما أضافت الشركة ميزة التقاط مقاطع فيديو بجودة ProRes عالية الدقة.

ويأتي الهاتف ببطارية سعتها 4352 ميلي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 20 واط، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط، وشحن عكسي بدقة 7.5 واط.

وسيَتوفر الهاتف في الأسواق الأسبوع المقبل بألوان “الجرافيت، الذهبي، الفضي والأزرق”، ويبدأ من سعر 1099 دولارًا أمريكيًا لسعة تخزين 128 جيجابايت أي ما يعادل (5480 دينارًا ليبيًا).

كما أعلنت الشركة عن ثلاثة هواتف أخرى وهي أيفون 13 برو ويبدأ من سعر 999 دولار لنسخة 128 جيجابايت (4980 دينار ليبي) ونسخة ايفون 13 العادية ويبدأ من سعر 799 دولار (4000 دينار ليبي) وأخيرًا نسخة ايفون 13 ميني وتبدأ من سعر 699 دولار (3500 دينار ليبي).

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