الوطنية للنفط تعلن انتهاء الاعتصام بمينائي السدرة وراس لانوف وعودة عمليات تصدير الخام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف عمليات تصدير الخام بمينائي السدرة وراس لانوف بعد إنهاء مجموعة من الشباب اعتصامهم داخل الميناء والذي استمر لأيام، حيث جاء ذلك بعد تواصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط” مصطفى صنع الله” مع كبار أعيان وحكماء المنطقة لإنهاء الاعتصام وحث الشباب المعتصمين على الانخراط في برامج إعداد وتأهيل الخريجين والذي تشرف الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة.

كما أكد صنع الله على تفهم المؤسسة لمطالب الشباب وحرصها على توفير فرص العمل المناسبة لهم ولغيرهم.

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