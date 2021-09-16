الرقابة على الأغذية والأدوية تعلن عن وصول شحنة لقاح أسترازينيكا AstraZeneca

قامت اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية للقاح كورونا بالإشراف على وصول الشحنات الخاصة باللقاح ( أسترازينيكا AstraZeneca ) تقدر بكمية 117600 ألف جرعة الواردة عبر مطار معيتيقة الدولي قادمة من ايطاليا عبر منظومة كوفاكس، وبحضور سفير ايطاليا بليبيا رفقته مسؤول منظمة UNICEF ،ومدير مكتب التعاون بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومشرف مخازن الإمداد الطبي.

كما رافق مفتشو الرقابة الشحنة لحين وصولها لمخازن الحلقة الباردة الخاصة بجهاز الامداد الطبي الكائن بمنطقة الفرناج طرابلس ،وعليه تم معايرة درجات التبريد أثناء الفتح على اللقاح والتي تبين أنها مطابقة لدرجات التبريد المطلوبة.

وكذلك تم سحب عينات منها لإخضاعها للتحاليل المختبرية اللازمة للإفراج عليها من عدمه حتى يتسنى للجهات ذات العلاقة الشروع باستهلاكها.

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