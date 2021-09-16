أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف عمليات تصدير الخام بميناءي السدرة ورأس لانوف بعد إنهاء مجموعة من الشباب اعتصامهم داخلهما الذي استمر لأيام وعودة عمليات تصدير الخام إلى طبيعتها.

وقالت المؤسسة إن ذلك جاء بعد تواصل رئيسها مصطفى صنع الله مع أعيان وحكماء المنطقة، والذين بدورهم تدخلوا بشكل عاجل لإنهاء الاعتصام وحث الشباب المعتصمين على الانخراط في برامج إعداد وتأهيل الخريجين الذي تشرف الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة على تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد رئيس المؤسسة تفهمهم لمطالب الشباب وحرصهم على توفير فرص العمل المناسبة لهم ولغيرهم، متقدما بالشكر لأعيان وحكماء المنطقة على استجابتهم السريعة لإنهاء الاعتصام وتفهمهم لظروف العمل الصعبة التي يمر بها قطاع النفط، وحرصهم على تغليب المصلحة العامة والحفاظ على استمرار إنتاج وتصدير الخام.

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