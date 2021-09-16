الشهوبي يناقش مع وزير النقل المصري الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين

اجتمع وزير المواصلات “محمد الشهوبي” بوزير النقل المصري “كامل الوزير” على هامش انعقاد الدورة الحادية عشر للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الجاري انعقادها بالقاهرة ، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة والاستعداد لتوقيع اتفاقيات بين الوزارتين في مجال النقل البحري وبحث التوسع في دخول الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في ليبيا .

نوقش خلاله سبل تعزيز التعاون في عدد من مجالات النقل وتطوير منفذي السلوم وامساعد وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين والاستعداد لتوقيع اتفاقيتين بين الجانبين في مجال النقل البحري وهما اتفاقيتي البحث والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث البحري .

كما تم أيضا استعراض عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانب الليبي والشركات المصرية في مجال البنية التحتية والطرق والكباري حيث أكد وزير النقل المصري على أن الوزارة ستشرف على كافة هذه المشروعات وستدعم الجانب الليبي بعدد من المهندسين المتخصصين المتميزين في هذا المجال .

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