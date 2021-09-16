الخارجية تبحث مع رؤساء البعثات الليبية في الدول العربية أوضاع الجاليات الليبية بالخارج

عقدت إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي يوم أمس الأربعاء ، اجتماعها الافتراضي الأول ، مع رؤساء البعثات الليبية في الدول العربية ، وذلك عبر تقنية الفيديو ، وبرئاسة مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة خليفة القائدي ، بحضور رؤساء الأقسام وعددا من موظفي الإدارة .

ومن جهتهم استعرضوا رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل هذه البعثات في الدول محل اعتمادها ، وسبل حلحلتها وآلية تطوير أدائها .

كما تم التطرق إلى أوضاع الجاليات الليبية بالخارج ، وسبل تقديم الخدمات لهم بالشكل الملائم ، وقدم رؤساء البعثات مقترحاتهم لتطوير العلاقات الثنائية للدولة الليبية مع الدول محل اعتمادهم ، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا .

وأبدى القائدي ورؤساء الأقسام ، بعض الملاحظات حول آلية عمل السفارات ، والسبل الكفيلة بتحسين أدائها ، مؤكدين على أهمية التواصل المباشر والدائم مع ادارتهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية