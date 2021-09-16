بالأرقام.. “218” تكشف حركة ناقلات النفط بالموانئ الليبية فور إنهاء الاعتصام

وصل عدد من الناقلات إلى موانئ مختلفة في منطقة الهلال النفطي، بعد ساعات من إعلان مؤسسة النفط إنهاء الاعتصام، والبدء في عمليات التصدير.

مراسل “218” قال إن الناقلة thomas وصلت إلى ميناء السدرة، وشرعت في تحميل النفط الخام، إذ من المرجح أن تصدر على متنها 600 ألف برميل.

المصدر ذاته؛ أشار إلى وصول الناقلة eagle barcelona إلى ميناء البريقة، وباشرت في تعبئة حمولتها من النفط التي تقدر بنحو 600 ألف برميل.

وفي طبرق؛ أفاد مراسل “218” أن الناقلة Mikhelia دخلت مرسى الحريقة الذي تشغّله وتشرف عليه شركة الخليج العربي، وشرعت في تحميل النفط الخام، إذ من المتوقّع أن تصدر على متنها مليون برميل، ووجهتها إيطاليا.

وكانت “الخليج العربي” قد قلصت إنتاجها اليومي بمقدار 60 ألف برميل يوميًا في الأيام الماضية؛ وذلك بسبب توقف التصدير، وامتلاء خزانات الحريقة.

وكانت مؤسسة النفط قد أعلنت، مساء الأربعاء وصباح الخميس، عن إنهاء الاعتصامات التي نظمها شباب عاطلين عن العمل، والبدء في عمليات التصدير من الحريقة والسدرة بالإضافة إلى ميناء راس لانوف الذي لم يستقبل ناقلات نفط، حتى ظهر الخميس.

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