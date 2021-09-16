“الاقتصاد” تنشد دعم الجهات الضبطية لمراقبة الأسعار

حث وكيل وزارة الاقتصاد سهيل ابوشيحة، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الضبطية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها “أبو شيحة” لمراقبة الاقتصاد والتجارة بطرابلس، اطلع خلالها على سير العمل ووقف على المشاكل والصعوبات التي تواجه المراقبة في أداء عملها، وسبل تذليلها، والوقوف على آلية العمل، وأرشفة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركات المحلية والأجنبية، وفق البيان الرسمي للوزارة على “فيس بوك”.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد تعوّل على مأموري الضبط القضائي لرفع مستوى الخدمات ومراقبة الأسعار؛ لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي، في ظلّ الصعوبات التي تعترض عمل المراقبات التابعة للوزارة.

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