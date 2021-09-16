“الحكومة ” توقع 13 اتفاقية بين ليبيا ومصر

وقعت ليبيا ومصر 13 مذكرة تفاهم بقيمة مبدئية تصل إلى 147 مليار دينار ليبي- ما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

وبحسب قناة الشرق بلومبيرغ فأن العقود المتفق عليها بين البلدين شملت منح مصر عقود في مجالات الطرق والجسور والبنية التحتية ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وأكدت بلومبيرغ توقيع اتفاق حول النقل البري وصيانة وتطوير منفذ السلوم ومساعد البري الرابط بين مصر وليبيا وتفعيل النقل البحري ومكافحة التهريب.

و عقدت اللجان الفرعية التحضيرية عدة اجتماعات قبيل انطلاق فعاليات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة والتي عقدت آخر دورة لها سنة 2009م، لتعود للانعقاد من جديد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الواصل مؤخرا للقاهرة ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

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