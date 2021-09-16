محافظ “المركزي” يبحث مع نظيره المصري عدد من الملفات المشتركة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظ المصرف المركزي المصري طارق حسن عامر عدد من الملفات المشتركة بين القطاعين المصرفيين الليبي والمصري.

جاء ذلك بعد مشاركة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك المتوجه للعاصمة المصرية القاهرة لعقد اجتماعات قمة اللجنة الليبية المصرية العليا المشتركة.

ومهد هذا اللقاء لتوقيع اتفاقيات في عدة مجالات أهمها إعادة الإعمار وملف الطاقة الكهربائية والموصلات بعد أن وقع رئيس مجلس الوزراء المصري في وقت سابق 11 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين خلال زيارته إلى طرابلس في أبريل الماضي.

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