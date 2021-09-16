ميناء الخمس.. وصول 52600 طناً من القمح

على الرغم من امتلاك ليبيا مساحات يمكنها تغطية الاستهلاك المحلي، إلا أنها تستورد 80% من احتياجتها من محاصيل القمح والشعير في كل عام.

الشركة الليبية للموانئ، نشرت بيانات أوضحت فيها وصول باخرة لنقل الحبوب إلى ميناء الخمس، تًدعى نيو شهام، محملة بـــ 30 ألف طن من القمح الصبّ، إضافة لوصول سفينة أخرى تحمل اسم برنس محمد، محملة هي الأخرى بحوالي 22 ألف وستمائة طن من حبوب القمح، لتكون الكمية الواصلة للميناء أكثر من 52 ألف طن.

وبحسب هيئة الحبوب، تمتلك ليبيا نحو 40 ألف هكتار مخصصة لقطاع الزراعة لم يتم استغلالها، وتنتج ليبيا سنويا نحو 200 ألف طن من القمح والشعير، فيما يبلغ استهلاكها نحو مليون ومئتي ألف طن سنويا من القمح والشعير.

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