قيس سعيد يصدر تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا

قام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الخميس بإستقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، والمكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، والمكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي مرابط.

وعلى إثر اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 بجزيرة جربة، أسدى تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا بداية من يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 على الساعة السابعة صباحا.

كما أكّد سعيد، على ضرورة الإلتزام التام بالإحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

وأعطى الإذن بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

من جهة أخرى، استمع رئيس الدولة إلى تقرير حول نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى جزيرة جربة يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 للإطلاع على مدى تقدّم الاستعدادات لاحتضان ليبيا الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية، وأكّد على ضرورة توفير أفضل الظروف لحسن تنظيم هذا الحدث.

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