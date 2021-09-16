الدبيبة: وقعنا 13 إتفاقية وبعض العقود مع الجانب المصري

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، مع رئيس الجمهورية المصري “عبد الفتاح السيسي”.

كما أكد الدبيبة على أهمية استثمار الظروف الايجابية في تطوير وتعزيز هذه العلاقة، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.

حيث أشاد على تطوير العلاقات بين بلدينا الشقيقين، وكذلك عقد اجتمع اللجنة العليا لأول مرة منذ 12 عامًا، الذي اثمر بتوقيع ثلاثة عشر اتفاقية وبعض العقود مع الجانب المصري في مجالات عدة مما يدل عن جدية الرغبة للمضي قدمًا نحو الاستقرار والبناء.

وفي الختام أعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانات اللازمة من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية ، وكذلك إلانطلاق من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية