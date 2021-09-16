وزير الإسكان والتعمير يجتمع مع نظيره المصري لبحث أوجه التعاون بين البلدين

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي ” والوفد المرافق له، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري ” عاصم الجزار.

تناول الاجتماع مناقشة حول عرض التجربة العمرانية المصرية فى مختلف المجالات، سواء فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وكذلك مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان.

ومن جهته أكد ” أبوبكر الغاوي ” على عمق العلاقات الليبية والمصرية وسعي وزارة الإسكان والتعمير للإستفادة من التجارب المصرية والتعاون المشترك بما يضمن مصالح الدولتين.

ومن جهة أخرى أكد “عاصم الجزار” على استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين .

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