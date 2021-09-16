الديب يتعهد بحل مشاكل المنشآت النفطية في الجنوب الغربي

تقرير / 218

جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي في الزنتان يقع تحت منظار رئيس الجهاز عميد علي الديب الذي زاره رفقة عدد من الضباط ومديري الإدارات وذلك للاطلاع على احتياجات المنتسبين إليه وبحث آلية لحل مشاكلهم.

استقبل الديب آمر الفرع ومديرو الإدارات والمكاتب وضباط الصف وأعيان ومشايخ الزنتان حيث استعرض معهم آلية عمل الفرع ودوره في تأمين المنشآت النفطية الواقعة في نطاق عمله وسبل تطويره كما تعهد الآمر بحلحلة المشاكل والتواصل مع وزارة الدفاع بالخصوص.

زيارة رئيس الجهاز إلى هذا المكان يؤمل من خلالها أن تثمر نتائج إيجابية من شأنها أن تعطي دفعة للعاملين لبذل مزيد من العمل وإكمال المهمة بالشكل المطلوب.

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