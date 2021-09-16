الليبية المصرية المشتركة تختتم اجتماعاتها بتوقيع عدة مذكرات تفاهم وعقود تنفيذية

أنهت اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة اجتماعاتها في دورتها الحادية عشر، والتي كانت برئاسة رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” ونظيره المصري “مصطفى مدبولي”، ونتج عن سلسلة الاجتماعات توقيع 13 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية مشتركة بين الجانبين في عديد المجالات.

والتي كان من أبرزها مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري في مجال الإدارة والوظيفة العامة، كذلك توقيع مذكرة بين وزارتي الزراعة في البلدين للتعاون في المجال الزراعي والفلاحي.

أيضاً تبعاً لسلسلة المذكرات التي تم توقيعها، عُقدت مذكرات تفاهم في مجالات أمن الطيران المدني ومكافحة التلوث والإنقاذ البحري وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية