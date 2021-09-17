رويترز تكشف عن سلسلة من الصفقات الموقعة بين القاهرة وطرابلس دون تفاصيل عن قيمة العقود

ذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء اليوم الخميس إن مصر وقعت مع حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من اتفاقيات التعاون والعديد من عقود البنية التحتية في الوقت الذي تتطلع فيه القاهرة لفرص إعادة الإعمار في جارتها ليبيا.

وأضافت رويترز إن ليبيا سوقًا رئيسيًا للشركات المصرية والعمال قبل الانتفاضات في كلا البلدين في عام 2011.

وتغطي مذكرات التفاهم الـ 14 الموقعة خلال زيارة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة للقاهرة ، قطاعات من الصناعة والمحروقات إلى الزراعة والاتصالات والطيران المدني .

تشمل عقود المشاريع الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وشركات مصرية بارزة طريقًا دائريًا حول العاصمة الليبية طرابلس وطريقًا آخر يؤدي جنوبًا إلى جالو من بلدة أجدابيا الشرقية وإنشاء وتوريد محطتي ولكن لم يكن هناك تفاصيل عن قيمة العقود .

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