اللجنة العليا الليبية المصرية تجتمع لبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات

اجتمعت الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة اليوم الخميس برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

ناقشت اللجنة عدداً من الملفات في اطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي للبلدين.

كما شهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعدد من المجالات، وذلك بحضور الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ونظرائهم بالحكومة المصرية.

حيث أبرم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزيرة التجارة والصناعة بالحكومة المصرية نفين جامع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بمجالات النفط والغاز والمواصلات والتعاون الصناعي والزراعة والثروة الحيوانية والحجر الزراعي .

وفي الختام تأتي تفعيل اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة وذلك بعد توقفها منذ عام 2009 م ضمن خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز التبادل التجاري، وكذلك تسهيل إجراءات التنقل والعبور وتحسين مستوى الخدمات.

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