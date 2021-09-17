اجتماع ليبي مصري لبحث آلية تفعيل الشراكة الصحية في مجالي التدريب والتأهيل ومجال إدارة بعض المراكز في ليبيا

اجتمع وزير الصحة الليبي “علي الزناتي” مع نظيره المصرية “هالة زايد”، وذلك لبحث آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين الليبي والمصري في مجالي التدريب والتأهيل ومجال إدارة بعض المراكز في ليبيا.

كما أكد الاجتماع على ما جاء في الاتفاقية التي تم توقيعها بمدينة طرابلس في العشرين من أبريل الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ من قِبل وزارة الصحة المصرية منذ فترة، حيث أصدرت وزارة الصحة المصرية في الثاني والعشرين من أبريل الماضي قرارًا يقضي بمعاملة الليبين معاملة المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية.

كما تم الاتفاق على البدء بتنفيذ برنامج تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة المعد من قِبل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة؛ بالإضافة إلى إرسال الكوادر المصرية للعمل بالمستشفيات الليبية، وكذلك اعتماد بعض المراكز الدراسية في ليبيا، وذلك لاستفادة الجانب الليبي من الخبرات المصرية، واستفادة الجانب المصري باستكمال الفترة المطلوبة عليهم للدراسة.

وكذلك المشاركة الفعالة في تزويد الجانب الليبي بكميات من الأكسجين تقدر بأكثر من 700,000 لتر، لتغطية العجز الذي حدث في ليبيا نتيجة للعطل الذي دخل فيه مصنع وادي الربيع.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على إرسال فريق مصري لتقييم بعض المستشفيات الكبرى كمستشفى طرابلس الجامعي ومركز بنغازي الطبي من آجل البدء الفعلي في تشغيل وإدارة وتدريب الكوادر بالمراكز من آجل توطين العلاج بالداخل.

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