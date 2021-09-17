قفزة في التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا.. وخطط لتوسيع المشاريع

كشف رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، عن تجاوز حجم التبادل التجاري مع ليبيا حاجز المليار و300 مليون دولار، بنسبة زيادة تقدّر بـ 65% عن شهر يوليو من العام الماضي.

وتوقّع “قرنفيل” تجاوز قيمة التبادل التجاري ملياريْ دولار مع نهاية العام الحالي مع تحسن العلاقات بين البلديْن، مدفوعةُ بدعم حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وأشار “قرنفيل” إلى عزم المجلس إنشاء سوق اقتصادية، والبدء في أشغال البنية التحتية لدعم صادرات مدينة قونية التركية في مجالات الزراعة وإنتاج المواد الغذائية وقطع غيار السيارات إلى ليبيا، مؤكدًا القيام بمشروع مماثل بالشراكة مع مدينة إزمير، التي ستسيّر رحلات بحرية منتظمة مع مصراتة، في نهاية هذا الشهر.

يٌشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية مع تركيا، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة لأنقرة، مطلع هذا الشهر، وسط مخاوف من تأثّر القطاع الخاص الليبي الناشئ جراء المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات التركية التي تُغرق البلاد.

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