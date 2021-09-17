ميناء مصراتة يستقبل آلاف الأطنان من الأرز والصويا والزيت الثقيل

وصلت إلى ميناء مصراتة؛ شُحناتٌ من الزيت الثقيل وحبوب الصويا، إضافةً إلى آلاف الأطنان من الأرز الأبيض.

وأوضحت المنطقة الحرة بمصراتة، في بياناتٍ حديثةٍ لها، وصول سفينة تحمل على متنها 5500 طنٍّ من الأرز الأبيض، قادمةً من تركيا.

وأشارت البيانات إلى وصول سفينة تحمل اسم “آرين”، على متنها أكثر من 25 ألف طنٍّ من الزيت الثقيل، إضافةً إلى وصول باخرة الحبوب “ماي ميري”، وعلى متنها نحو 19 ألف طنٍّ من الصويا الصبّ، قادمةً من الارجنتين.

ومع وصول العديد من البواخر التجارية المحمّلة بأصناف متنوعة من السلع، وهو ما يساهم في تنوع السوق المحلي؛ تنشط الحركة التجارية بين المواطنين، تزامنًا مع استمرار توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية من قبل المصرف المركزي.

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