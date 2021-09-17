اقتصاد

نادي المدينة يتعاقد مع المغربي الحسن الغسيلي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نادي المدينة مع المدرب المغربي الحسن الغسيلي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم فنيًا، في الموسم المقبل.

المدرب البلجيكي الجنسية، ذو الأصول المغربية؛ بدأ حياته التدريبية في أكاديمية بلجيكية لكرة القدم، حيث درب العديد من اللاعبين المعروفين الآن على الساحة العالمية، مثل “مروان فيلاني وأكسل ويتسل”، وغيرهما.

وعمل “الغسيلي” كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا تحت 21 عامًا، توميسلاف ايفيك، ودرّب منذ عام 2014 إلى عام 2017، أشبال أكاديمية سفيك في هولندا، بدعم من اللاعب الدولي السابق رود فان نيستلروي.

وعمل كمساعد تحليل الفيديو بنادي “بي إس في أيندهوفن”، بهولندا.

وخلال عاميْ 2017 و 2018؛ عمل كمدرب لفريق “إف سي لوبوبو” بالكونغو الديمقراطية.

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قناة 218 الليبية

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