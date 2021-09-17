لأول مرةٍ منذ عاميْن.. تراجع نسبة التضخم في السودان

تراجع معدل التضخم العام في السودان، لأول مرة منذ عام 2019، إبّان الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وكالة الأنباء السودانية؛ قالت إن نسبة التضخم العام بلغت في شهر أغسطس الماضي 387٪، بدلاً عن 422% في يونيو الماضي.

وكان السودان قد قام، قبل أشهر، بتعويم العملة، في محاولة للحدّ من انخفاض الجنيه في السوق السوداء، أمام العملات الأجنبية، إلى جانب رفع الدعم عن الوقود.

وأعلن نادي باريس أكبر دائني السودان ، في وقت سابق، عن إلغاء 50 مليار دولار من ديونه على الخرطوم، أي ما يعادل 90%من ديونه الخارجية؛ في محاولةٍ لإنعاش اقتصاد السودان.

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