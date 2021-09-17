“الصناعة” تدعو مستثمري المحاجر لتسديد الإيجارات المترتبة عليهم

طالب وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين، منصف الشلوي، مستثمري المحاجر الصخرية الواقعة بالمنطقة الشرقية؛ بضرورة تأسيس جسم قانوني يمثلهم، ودفع الإيجارات والإتاوات المقررة للدولة نظير نشاطهم.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها “الشلوي” للمحاجر الصخرية الواقعة جنوب الجبل الأخضر، بمنطقة جردس الجراري وتنملو ،حيث شدّد على ضرورة التزام المستثمرين بالمساحات التي تُمنح لهم، وتوفير الاشتراطات البيئية اللازمة والحصول على التراخيص و العقود، وفق ما تنصّ عليه القوانين المعنية بالمحاجر و المناجم.

يُشار إلى أن وزارة الصناعة أشرفت على العديد من الزيارات الميدانية التفقدية للمرافق الصناعية بالمنطقة الشرقية، في إطار مساعيها لإعادة تقييمها، وبحث المشاكل والمصاعب التي تعترض عملها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية