ميناء الخُمس البحري يستقبل بواخر محملةً ببضائع مختلفة

نشرت إدارة ميناء الخُمس البحري، بياناتٍ لحركة توريد السلع والبضائع بالمرفأ، أظهرت قرب وصول سفينة الحاويات “كريتا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 151 حاويةً.

البيانات؛ أظهرت استعداد منطقة المخطاف بالمرفأ لاستقبال الباخرة “كول اكسبريسو”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “طرابلس”، وعلى متنها أكثر من 171 ألف صندوق موز.

وكانت باخرة الحبوب “نيو شيما”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الزروق”، قد وصلت قبل أيام، وعلى متنها أكثر من 30 ألف طنٍّ من القمح، تزامنًا مع أزمة دقيق تمرّ بها البلاد، نتج عنها ارتفاع سعر قنطار الدقيق “الدرجة الممتازة” إلى 215 دينارًا.

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