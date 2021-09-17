وزارة الصناعة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر 

القاهرة 17 سبتمبر 2021 (وال) _ وقع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية السيد (أحمد أبوهيسه)، مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي.

هذا وقد تم توقيع الإتفاقية من خلال اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية في دورتها الحادية عشر، والتي عقدت بمدينة القاهرة وقد شارك فيها السيد الوزير رفقة وفد وزاري برأسه رئيس الوزراء السيد عبدالحميد الدبيبه.

ومن جهته، بحث وزير الصناعة الليبي بمقر إقامته بالقاهرة، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الحربي، فتح آفاق التعاون بين وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية والهئية العربية للتصنيع الحربي بمصر. (وال _ القاهرة) م ب / ه ع

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