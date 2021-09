انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها استقرت فوق 75 دولارا للبرميل، وظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد عن ثلاثة في المئة بفضل التعافي البطيء في الإنتاج الأمريكي بعد إعصارين في خليج المكسيك، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 0838 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا ما يعادل 0.36 في المئة إلى 75.40 دولار للبرميل بعدما ارتفعت أمس 21 سنتا، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.54 في المئة إلى 72.22 دولار، بعد أن استقرت دون تغيير عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: “نزلت أسعار النفط قليلا مع استمرار عودة الإنتاج الأمريكي ببطء…وبينما لا تزال بعض الدول تكافح لاحتواء سلالة دلتا (المتحورة من فيروس كورونا)”.

وأضاف: “تشهد أسعار النفط أسبوعا جيدا آخر على الرغم من الضعف عموما في السلع الأولية الذي نجم عن قوة الدولار”.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، مما جعل واردات النفط الخام المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.

وكان 28 في المئة من إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفا حتى أمس الخميس، بعد أسبوعين ونصف من الإعصار أيدا.

يأتي ذلك في حين، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة في سبتمبر، تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في أواخر أغسطس.

The post أسعار النفط تستقر فوق 75 دولاراً للبرميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا