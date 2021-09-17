“الحبري” يخاطب المصارف العامة والمتخصصة بالإعتداد السجل التجاري الخاص بالعكاري بالتجاري الوطني

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي علي الحبري مراسلة إلى المدراء العامون للمصارف والمصارف المتخصصة .

وتفيد المراسلة بالإعتداد بالسجل التجاري الخاص بمصرف التجاري الوطني برئاسة “مصباح العكاري” وعدم الإلتزام بأي تعليمات أخرى إلا عن طريقه مباشرة .

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