“العكاري”: هذا ما سينتجه توحيد مصرف ليبيا المركزي

قال عضو لجنة سعر الصرف والخبير المصرفب “مصباح العكاري” عبر صفحته على الفيس بوك أن سعر النفط 75 دولار للبرميل ، سعر السوق الموازية 4.95 دينار (متوسط بيع النفط من بداية السنة الى الآن 68 دولار )الايرادات النفطية بالدينار الليبي تجاوزت 70 مليار دينار هذا يعني لا يوجد عجز في الميزانية .

وأكد أن الايرادات النفطية بالدولار ستكون في حدود 25 مليار دولار مع نهاية السنة يعني لا يوجد عجز فى ميزان المدفوعات.

وقال: السيولة إلى حد كبير تحسنت ، والوضع السياسى إنفراجات كبيرة شرقًا إتفاقيات بالمليارات مع مصر ،غرباً والحدود فتحت مع تونس ،شمالًا والخطوط المالطية تبدأ الرحلات معنا جنوبًا قوات الشرق والغرب تقاتل العصابات التشادية أرجوكم اكتبوا معنا لا بد من إنهاء انقسام البنك المركزي وتوحيده .

وتابع بالقول: فى توحيد البنك المركزي كل الخير لجميع الليبيين به يتم إنهاء انقسام المؤسسة المصرفية سيتم من خلال هذا التوحيد مراجعة سعر الصرف النظر فى وضع إستراتجية الإقراض بأنواعه وإذا ما تم ذلك سوف تتراجع الأسعار ويطمئن الجميع وبذلك نكونوا قد مهدنا الطريق الى موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة

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