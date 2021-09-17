وزيرة البيئة الإسكتلندية ترحب بالتعاون مع جامعة بنغازي

إدنبرة 17 سبتمبر 2021 (وال) _ رحبت وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي في الحكومة الإسكتلندية السيدة (لورنا سلاتر)، بالتعاون القائم بين مؤسسة البيئة الأسكتلندية وجامعة بنغازي.

وأشارت سلاتر إلى أن مشروع مراقبة التنوع الحيوي والوراثي في الطبيعة والتعاون الدولي، هو في طليعة ‏المواضيع التي سيتم مناقشتها في مؤتمر المناخ العالمي الذي سيُقام نهاية الشهر القادم في غلاسكو بأسكتلندا،

وفي ذات السياق، أشادت مؤسسة البيئة الأسكتلندية (‏NatureScot‏) اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية، بالنشاط البحثي القائم بينها وبين جامعة بنغازي، متمثلة في أستاذ علم البيئة الدكتور (طارق المقصبي).

و ‏نوّهت إلى تصريح الدكتور طارق بشأن مشروع التنوع البيولوجي في منطقة الجبل ‏الأخضر في ليبيا، ورصد الموروث الجيني للأنواع النباتية في هذه المنطقة، وتقييمه وتحديد الأخطار المناخية والبشرية، والأهم أساليب الحفاظ على الهوية الجينية للأنواع الحية في الجبل الأخضر في ليبيا.‏

ومن جهته، صرّح أحد قادة الفريق البحثي بمنظمة البيئة الأسكتلندية السيد (ديفيد أوبرن) أنه عندما تم تطوير طريقة المتابعةالحيوية ‏للتنوع الوراثي، كان أملنا أن يتم توسيعها وتكييفها لمساعدة البلدان الأخرى في عملها لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير ‏المناخ، وأن التعاون مع جامعة بنغازي من دواعي سرورنا ونأمل أن يعمل ما خبرناه في محمية بينايت على الجبل الأخضر في ‏ليبيا أيضًا”.‏ (وال _ إدنبرة) ا م

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