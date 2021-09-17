مصدر بالتجاري الوطني البيضاء يقول: مجلس الإدارة بقيادة عبد الوهاب مختار لديه إفادة من السجل التجاري ..ويتساءل : هل يعترف “الحويج” بالحبري؟

قال مصدر بالمصرف التجاري الوطني بالبيضاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية : مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بقيادة “عبد الوهاب مختار” لديه إفادة سجل تجاري من مدير مكتب السجل التجاري بطرابلس حيث أنه وفقاً للمادة (5) بكتاب وزير الاقتصاد تنص على أن إصدار السجل التجاري وفقاً للمادة (5) لايتم إلا بموافقة رئيس السجل التجاري العام وهذا ما تم مع مجلس الإدارة والذي عممه رئيس إدارة الرقابة على المصارف بطرابلس “مختار الطويل”

وتابع المصدر بالتجاري الوطني البيضاء بالقول: نستغرب في ما جاء في كتاب علي الحبري المعمم على المصارف التجارية التي لاتعترف به ولا تعمل معه ، بخصوص اصدار وزير الاقتصاد سجل تجاري لمجلس إدارة موازي للمصرف التجاري الوطني ، نتساءل عن صدور هذا السجل من وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الحويج للسيد علي الحبري بصفة محافظ وفقاً لإدعاء الحبري ، وهل من اختصاص وزير الاقتصاد الموافقة على إصدار السجل في حين أن مكتب السجل التجاري العام سلطة مركزية وهو المختص الوحيد دون غيره بإصدار الموافقة ؟! وهل وزير الاقتصاد يعترف بالسيد على الحبري بصفته محافظ في ظل ماقامت به وتقوم به حكومة الوحدة الوطنية بإنهاء حالة الانقسام بمؤسسات الدولة والتأم مجلس الإدارة بحضور الحبري بصفة نائب محافظ ؟!

وختم المصدر حديثه بالقول: نستغرب من من يدعون توحيد المؤسسات المصرفية في الوقت الذين يقومون هم اليوم بتقسيمها بدون أسباب واضحة ، مع إستغرابنا التام قيام “الحبري” بمخاطبة المصارف بصفة نائب محافظ ومخاطبة مصارف أخرى بصفة محافظ بدون تحديد صفته رغم رغبته بتوحيد مصرف ليبيا المركزي كما يؤكد باالاجتماعات الدولية ذلك وعلى الواقع ينفذ عكس ما أورده مما سيسبب في مزيد من الانقسام والخسائر بالقطاع المصرفي .

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