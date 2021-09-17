الدبيبة يوجه رسالة إلى عدد من مسؤولي الحكومة لمعالجة مشاكل الجالية الليبية في مصر

أعلن وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء “عادل جمعة” عن رسالةِ رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إلى عددٍ من الوزراء والوكلاء ومدراء الإدارات للتواجد في دولة مصر.

حيث ضمّت الأسماء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكيل وزارة التعليم العالي، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة، ومندوبين عن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.

وذلك للقاء الجالية الليبية في جمهورية مصر والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم، وإعداد تقرير بالخصوص.

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