الوطنية للنفط تشارك في تنفيذ مشروع تغذية منطقة ” سيناون ” بالمياه العذبة

طرابلس 17 سبتمبر 2021 ( وال )- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة، إشرافها على مشروع تغذية منطقة ” سيناون ” بالمياه العذبة، وذلك تلبية لمطالب السلطات المحلية واعيان وأهالي مدينة المنطقة .

وأكد الموقع الالكتروني للمؤسسة أن المشروع، الذي نُفذ ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة؛ جاء لحلحلة مشكلة انقطاع إمدادات المياه للمدينة منذ سنوات، حيث قامت المؤسسة بتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع من أنابيب وصمامات ومضخة دافعة رئيسة، بينما تولى شباب المدينة مساندة فريق الصيانة بشركة المياه لتنفيذ أعمال مدّ الأنابيب واللحام لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات؛ من أجل إيصال المياه إلى داخل المدينة.

يُشار إلى أن المؤسسة النفطية سبق لها صيانة المركز الصحي ” سيناون ” وتوفير كافة المعدات الطبية والمعامل إضافة إلى توفير سيارة إسعاف للمركز الصحي.

كما قامت في وقت سابق بإنشاء قسم للنساء والولادة بمدينة ” درج ” وتجهيزه بالكامل وذلك في إطار مساعيها الرامية لخدمة التنمية المكانية في محيط أعمالها النفطية. (وال)

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