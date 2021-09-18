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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 18/09/2021

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 18 سبتمبر 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.96 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.965 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.995 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.95 دينار

اليورو = 5.765 دينار

الجنية الإسترليني 6.88 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.79 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.00 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ204 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ238 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ272 دينار

كسر الفضة 2.25 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.28 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.29 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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ليبيا نيوز

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