شكشك يبحث أوضاع الطلبة وحالات العلاج بجمهورية مصر العربية

قام رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة ووزير التعليم العالي، بعقد اجتماع مع عدد من الطلبة الموفدين على حساب المجتمع والدارسين على حسابهم الخاص في الساحة المصرية.

تناول الاجتماع المشاكل التي تواجه الطلبة وسُبل حلحلتها، حيث شدد شكشك على تيسير كل السبل من أجل ضمان التحصيل العلمي وتحقيق الهدف من الايفاد للدراسة ، مع مساعدة الطلبة الدارسين على حساب انفسهم ، وفقاً للاختصاص المناط بكل جهة ، وعلى الأخص الدور الرقابي لديوان المحاسبة في هذا المجال .

وعلى هامش الاجتماع وبحضور الملحق الصحي والمراقب المالي بالسفارة الليبية في مصر ، التقى شكشك بعدد من المرضى المتواجدين بالساحة المصرية، حيث نوقشت المشاكل والعراقيل التي يعانيها المرضى والتي تواجه الملحقية الصحية ، وعلى الأخص تأخر الحوالات المالية ونقص المخصصات ، والتي تحول دون استكمال حالات العلاج المتوقفة، واستئناف الحالات الجديدة.

كما أشار شكشك إلى أن الديوان سيبذل كافة الجهود الممكنة لإحداث الأثر الإيجابي واستكمال حالات العلاج واستئناف الجديدة وذلك من خلال التواصل المباشر وحث كافة الجهات ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها، واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لمعالجة تلك العراقيل في أسرع وقت ممكن، وأضاف مؤكداً على ضرورة تشديد الرقابة على الحوالات ومراجعة كافة الديون المترتبة على العلاج ، وأن ديوان المحاسبة مستمر في أداء دوره الرقابي في هذا المجال.

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