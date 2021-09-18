الزناتي يقوم بعددًا من الزيارات بالعاصمة المصرية القاهرة

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بزيارة لعدد من المرافق الصحية التعليمية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث توجه بزيارة إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والتي تُعنى بالتدريب المهني الطبي الشامل.

وتم الاتفاق على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجالات عدة منها الجراحات المختلفة، التمريض والعناية الفائقة وغيرها من المجالات عن طريق إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

كما شملت الزيارات أيضًا مستشفى معهد ناصر والاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وذلك من آجل وضع اتفاقيات للتعاون بين المعهد والمراكز الليبية، وكذلك من آجل إبرام عقود لعلاج الليبين في هذا المعهد المتطور.

حيث أكد الزناتي لقسم الضمور العضلي العصبي للأطفال بالمعهد، على إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبين المصابين بهذا المرض للعلاج بجمهورية مصر العربية.

وفي الختام قام الوزير بزيارة إلى المصانع المتخصصة بصناعة اللقاحات والتطعيمات، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التصنيع، وشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُصنع في جمهورية مصر العربية، والذي ثبت فعاليته وسلامته.

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