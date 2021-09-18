المركزي بطرابلس يرسل 13 مليون إلى مدينة الكفرة

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة قبل لحظات لمدينة الكفرة قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 13 مليون دينار ، خصص منها 8 مليون لفروع مصرف الجمهورية و 5 مليون لفروع مصرف شمال افريقيا .

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي بتوفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى فروع المصارف التجارية ، وستستمر فروع المصارف توزيع السيولة بشكل منتظم بكافة مناطق ليبيا .

وأوضح المركزي باستمراره في نقل شحنات سيولة هذا الأسبوع إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية إلى حين اكتفاء المصارف بشكل كلي من احتياجاتها من السيولة ورفع سقف السحب وتلبية احتياجات الزبائن .

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