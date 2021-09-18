السفارة الليبية في روما تجري مباحثات مع إيطاليا بشأن استئناف منح التأشيرات

أجرى السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني ، مباحثات مع مسؤولين إيطاليين حول سبل تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين وكذلك تسريع إجراءات الدبلوماسيين الليبيين بصفتهم عملهم في البعثات الدبلوماسية في إيطاليا.

كما تطرق الاجتماع إلى إجراءات تسهيل منح التأشيرات الطبية للباحثين عن العلاج والمصابين من المواطنين ، إلى جانب الحالات العاجلة التي تصل إلى إيطاليا بواسطة الإسعاف الجوي بحسب للسفارة الليبية في إيطاليا.

الجدير بالذكر أن حكومة الوحدة الوطنية عززت جهودها الدبلوماسية وعلاقاتها مع الجانب الإيطالي أيضًا في محاولة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين ، مع منح التأشيرات .

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