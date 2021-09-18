“المركزي” يؤكد استمراره في نقل شحنات سيولة هذا الأسبوع إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية..ويوضح

أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية على توفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى فروع المصارف التجارية ، وستستمر فروع المصارف توزيع السيولة بشكل منتظم بكافة مناطق ليبيا .

وأوضح المركزي باستمراره في نقل شحنات سيولة هذا الأسبوع إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية إلى حين اكتفاء المصارف بشكل كلي من احتياجاتها من السيولة ورفع سقف السحب وتلبية احتياجات الزبائن .

حيث أكد مصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة لمدينة الكفرة اليوم قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 13 مليون دينار ، خصص منها 8 مليون لفروع مصرف الجمهورية و 5 مليون لفروع مصرف شمال افريقيا .

وكشف المركزي وصول شحنة سيولة لمدينة أوباري بقيمة 27.5 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس ، خصص منها للمصرف التجاري الوطني 12 مليون مصرف والجمهورية 8 مليون ومصرف شمال أفريقيا 7.5 مليون.

وتأتي هذه الشحنة في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف والمناطق .

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