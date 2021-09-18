ميناء مصراتة يستعدّ لاستقبال سفنٍ محمّلةٍ بسلعٍ مختلفةٍ

تستعدّ الفرق الفنية في ميناء المنطقة الحرة مصراتة لاستقبال ثماني بواخرَ تجاريةٍ، من المنتظر أن تصل خلال ساعات، على متنها سيارات وأخشاب و رخام.

إدارة المرفأ؛ رجحت وصول سفينة نقل السيارات “قلوفس”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الفلك المشحون” وعلى متنها 387 سيارةً مستوردةً لصالح القطاع الخاص، والذين استفادوا من قرار وزير الاقتصاد بشأن السماح بتوريد سيارات اجتاز عمرها حاجز عشرة أعوام.

ومن المنتظر وصول الباخرة “نزها”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشرق”، محمّلة بأكثر من 1.700 طنٍّ من كتل الرخام المستوردة من تركيا.

بيانات ميناء مصراتة أشارت إلى قرب وصول الباخرة “ميد كون”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الكناري”؛ تمهيدًا لتفريغ حمولتها من الخشب، المقدّرة بأكثر من أربعة آلاف طنٍّ.

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