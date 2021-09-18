عون يجتمع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة T.A.Q.A

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون”، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة T.A.Q.A. والتي تعد احدى الشركات المصرية الكبرى المستثمرة في مجال إمدادات خطوط الغاز، وكذلك إمدادات الغاز المنزلي.

حيث قدم رئيس وأعضاء مجلس الشركة للوزير شرحاً مفصلاً عن الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركة، مؤكدين رغبة الشركة في المساهمة تنفيذ بعض مشاريع إمدادات خطوط الغاز في ليبيا وفق أحدث التقنيات.

ومن جانبه أكد الوزير بأن كل الشركات العالمية التي تتبنى في نهجها التقنيات الحديثة ، والتي بإمكانها تقديم إضافات جديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، هي شركات مرحب بها وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في قطاع النفط والغاز .

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