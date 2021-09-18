إعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة بدعم مصري

وقّعت ليبيا ومصر اتفاقاً يوم أمس الجمعة، يتضمن تسهيل إعادة فتح المصانع الليبية المتوقفة عن العمل حالياً.

وحسب الاتفاق، سيتم تشكيل لجنة ليبية مصرية لإعارة المهارات والخبرات والتكنولوجيا المصرية في التصنيع إلى ليبيا، بالإضافة إلى إرسال خبراء من الهيئة العربية للتصنيع إلى المصانع للتحضير لإعادة الافتتاح.

وقد تم توقيع الاتفاق بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم الطراس مع وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هيسة، ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج.

ويأتي هذا الاتفاق على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة.

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