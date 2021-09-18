الشنطي يزور عدد من المرافق بمدينة مصراتة للوقوف على أبرز الإشكاليات هناك

زار اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس “سليمان الشنطي” مركز رعاية وحماية المدمنين الكائن منطقة الكراريم – مصراتة، التابع لوزارة الداخلية والذي تشرف عليه وزارة الصحة.

وقد عاين الشنطي رفقة مسؤولي المركز أسباب توقفه وخطورة نتائج هذا التوقف، الذي يؤدي إلى تزايد أعداد المدمنين حسب آخر الإحصائيات؛ واتضح تباعاً أن أبرز المشاكل تتمثل في عدم دفع ديون الشركة المتعاقد معها بالمركز، وتواصل الشنطي بعد الاطلاّع على المستندات الخاصة بهذا الأمر مع وزير الداخلية لعقد اجتماع معه خلال هذا الأسبوع لحلّ الأمر.

أيضاً انتقل “الشنطي” لزيارة عيادة الأسنان المركزية مصراته، ووقف على أبرز الإشكاليات من نقص الأدوية والمعدات والمواد التشغيلية بالمكان، ليتصل هاتفياً فيما بعد بوزير الصحة بالحكومة للتفاهم حول كيفية إنهاء هذه المشاكل.

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